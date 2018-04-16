Как-то все позабыли про многострадальный “Русал”, попавший в немилость Минфина США да и, казалось бы, куда ещё хуже? А между тем, российская компания продолжила своё уверенное пике и пробило таки дно!

Так, акции UC Rusal в очередной раз показали обвал и на этот раз потеряли 22,5% от своей стоимости. В итоге, сейчас бумаги компании на Гонконгской бирже стоят меньше, чем в день своего размещения на IPO далекие 8 лет назад! И если в 2010 году за акции никому неизвестной компании “Русал” давали 10,8 гонконгских доллара, то сейчас HK$1,58!

Вот он успех! Но, не стоит так переживать за российскую компанию. Ведь уже известно, что её готовы поддержать в правительстве, за счет нескончаемого ресурса великой России – пенсионеров. Как говорится: копеечка Дерипаску спасет!

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