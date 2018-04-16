Деловые ожидания бизнеса достигли самого высокого уровня с середины 2011 года, передает со ссылкой на сообщение НБУ.

“Украинский бизнес улучшил ожидания относительно макроэкономической ситуации в Украине и развития своих предприятий. Индекс деловых ожиданий предприятий на следующие 12 месяцев достиг самого высокого уровня со второго квартала 2011 года — уровня 120,6%. Оживление деловой активности ожидают компании всех видов экономической деятельности”, - говорится в сообщении.

В НБУ объяснили, что высокие темпы роста экономической активности сохраняются в основном благодаря улучшению прогнозов по увеличению общих объемов реализации продукции собственного производства, а также инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь.

Отмечается, что седьмой квартал подряд бизнес повышает оценки относительно текущего финансово-экономического состояния своих предприятий. Увеличение инвестиционных расходов, на которое ожидают предприятия, бизнес планирует профинансировать за счет более активного привлечения иностранных инвестиций.

При этом, по данным Нацбанка, сейчас потребность предприятий в заемных средствах является самой высокой с начала проведения опросов. По прежнему компании, которые планируют брать банковские кредиты, предпочитают национальную валюту. По оценкам бизнеса, сдерживающими факторами для привлечения новых кредитов остаются высокие ставки, чрезмерные требования к залогу и слишком сложные процедуры оформления документов.

Оптимизм относительно собственной ситуации создает для предприятий основу и для ожиданий активного роста объемов производства в целом в Украине. Такие прогнозы бизнес дает два года подряд. Как уточнили в Нацбанке, об этом заявило каждое третье из опрошенных предприятий и еще 50% компаний считают, что объем производства в стране останется на текущем уровне. Наиболее оптимистично настроенные представители компаний перерабатывающей промышленности, торговли и сельского хозяйства.

В то же время ожидания бизнеса по росту потребительских цен в следующие 12 месяцев несколько усилились — 11% (в прошлом квартале — 10,4%). Это объясняется прежде только определенным ухудшением ожиданий предприятий относительно ситуации на валютном рынке — 81% опрошенных считают это ключевым фактором. Кроме того, по мнению предприятий, на динамику цен будут влиять затраты на производство, влияние которых усилилось по сравнению с предыдущими опросами, а также уровень доходов населения и социальных расходов бюджета.

Напомним, НБУ сохранил прогноз роста экономики на 3,4% в 2018 году.

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