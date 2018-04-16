После рассмотрения в комитете отчет должна рассмотреть Верховная Рада и утвердить или отклонить его. В последнем случае возможна отставка правительства Владимира Гройсмана.

Недовыполнение доходной части бюджета за три месяца, отсутствие закона о пенсиях бывшим военнослужащим, а также ситуация с четырьмя министрами, — основные претензии фракции «Блока Петра Порошенко» к главе Кабмина Владимиру Гройсману, информирует svodka.net.

Об этом на вопрос LB.ua на согласительном совете заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

«Отчет правительства, согласно нашему законодательству, должен быть. Он был поставлен на заседание комитета по экономической политике на 18 апреля. Но в связи с тем, что глава комитета Иванчук перебывает в загранкомандировке, отчет Кабмина перенесли на позже. Но отчет будет. От этого никто не отказывается. Неважно, будет он неделей раньше или позже. Мы настаиваем, чтобы отчет был. Я не вижу никаких противоречий. Премьер-министр, думаю, готов к отчету. Тем более что у него есть о чем отчитываться», — заявила она.

Луценко признала, что у фракции БПП есть замечания и вопросы к правительству.

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«Естественно, есть вопросы. В частности, это касается закона о пенсиях военнослужащим. Нас интересует как раз закон, а не постановление. Ведь постановление Кабмина — это временное явление. А нужен закон. Нас также интересует недовыполнение доходной части бюджета за три месяца этого года. Это подвязано к социально-экономическим вопросам и финансированию регионов, медицины и так далее. Поэтому вопросы есть», — сказала она.

Также представитель президента в парламенте анонсировала ряд кадровых решений в рамках отчета Кабмина в конце июня.

«Никаких противостояний или столкновений между президентом и премьером нет. Это подтверждают конструктивные реформы. Нет никаких противоречий и между президентом с парламентом… Что касается кадров, то у нас четыре кандидатуры — и.о. министра. Если премьер их не назначает, то это персональная ответственность как раз премьер-министра. Поэтому это тоже один из вопросов, который мы будем поднимать», — пообещала она.

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Напомним, 18 апреля комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики должен был заслушать отчет о ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабинета Министров в 2017 году. Однако на сайте комитета появилось сообщение, что отчет перенесен на 20 июня.

После рассмотрения в комитете отчет должна рассмотреть Верховная Рада и утвердить или отклонить его. В последнем случае возможна отставка правительства Владимира Гройсмана.

По данным шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной, «Блок Петра Порошенко» собирался отозвать из Кабинета министров четырех министров из своей квоты — Александра Данилюка, Ульяну Супрун, Игоря Насалыка и Тараса Кутового. Если же Гройсман на это не согласился бы, то БПП добивался бы отставки только правительства.

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