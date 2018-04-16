Индийская актриса Приянка Чопра призналась, что ей отказывали в ролях из-за ее национальности. Чопра: Продюсеры хотят видеть "не красного" человека в определенной роли. Это был для меня удар Фото: priyankachopra / Instagram По словам Чопры, ей отказывали в ролях из-за ее индийских корней, заявляя, что она не подходит по этническому и физиологическому типажам."Что это за физиологический типаж? Может быть, мне нужно похудеть или стать более женственной? Мой агент однажды сказал мне, что продюсеры хотят видеть "не красного" человека в определенной роли. Это был для меня удар", – призналась актриса.Также она отметила, что в США мужчины зарабатывают на 20% больше, чем женщины, и это неравенство еще больше для женщин "с другим цветом кожи". Приянка Чопра родилась 18 июля 1982 года в Джамшедпуре, в Индии.Она обладательница Национальной кинопремии, Filmfare Awards и индийской государственной награды Падма Шри. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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