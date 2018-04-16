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Звезда сериала "Куантико" Чопра заявила, что в Голливуде страдала от расизма
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16.04.2018 14:19
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Индийская актриса Приянка Чопра призналась, что ей отказывали в
ролях из-за ее национальности. Чопра: Продюсеры хотят видеть
"не красного" человека в определенной роли. Это был для меня удар
Фото: priyankachopra / Instagram По словам Чопры, ей отказывали в
ролях из-за ее индийских корней, заявляя, что она не подходит по
этническому и физиологическому типажам."Что это за физиологический
типаж? Может быть, мне нужно похудеть или стать более женственной?
Мой агент однажды сказал мне, что продюсеры хотят видеть "не
красного" человека в определенной роли. Это был для меня
удар", – призналась актриса.Также она отметила, что в
США мужчины зарабатывают на 20% больше, чем женщины, и это
неравенство еще больше для женщин "с другим цветом
кожи". Приянка Чопра родилась 18 июля 1982 года в Джамшедпуре,
в Индии.Она обладательница Национальной кинопремии, Filmfare Awards
и индийской государственной награды Падма Шри.
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