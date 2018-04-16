Письмо дочери до слёз растрогало Брэда Питта и заставило обратиться к психологу, пишет со ссылкой на и The Sun.

Расставание с Анджелиной Джоли негативно сказалось на эмоциональном состоянии Брэда Питта, хотя западные таблоиды уже приписывают ему новые романы, между которых и отношения с его бывшей возлюбленной, актрисой Дженнифер Энистон. Однако больше всех при разводе родителей страдают дети.

На днях дочь актера Шайло написала папе письмо, которое растрогало звезду «Трои» до слез. В своем послании одиннадцатилетняя девочка написала, что скучает по папе, по тихим семейным вечерам с его участием и веселым историям, которые он любил рассказывать. Однако больше только ребенок тоскует по отеческой заботе Брэда, по тому, как он бережно поправлял одеяло, когда она спала. Не мудрено, что известный актер не смог сдержать слез.

Полтора года назад Питт и Джоли решили разойтись, и с тех пор они борются за право опеки над своими шестью детьми. При этом из всех наследников Питта только Шайло хочет жить с отцом.

Отметим, что она является биологической дочерью актера. Она всегда была чуть ближе к папе, чем все остальные и часто просит отпустить ее пожить к папе.

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