Районный суд города Красноярска вынес приговор россиянке Оксане Походун, приговорив ее к двум годам условно за публикацию изображений в Сети об Украине, российском президенте Владимире Путине и священнослужителях.

Об этом сообщают российские СМИ, публикуя подробности резонансного дела.

Журналисты отметили, что женщина работает медсестрой и в течение нескольких лет публиковала изображения, которые, по мнению российских судебных органов, являются экстремистскими.

Картинки были опубликованы в закрытом альбоме.

Российские судебные органы посчитали, что указанный контент имел высокую опасность для общества, несмотря на полное ограничение: доступ к ним имела только сама хозяйка странички. При этом прокуратура требовала для медсестры сурового наказания в виде полутора лет колонии.

Журналисты сообщают, в ходе судебного заседания обнаружилось, что оригиналы скриншотов в электронном виде в суд представлены не были.

Обвинение строилось лишь на основе черно-белых распечаток изображений плохого качества, зафиксированных с помощью клавиши Print Screen.

Защита заявила, что доказательства имели признаки фальсификации.

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