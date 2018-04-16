|В России женщину осудили на 2 года за «экстремистские» картинки о Путине
|16.04.2018 14:23
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Районный суд города Красноярска вынес приговор россиянке Оксане Походун, приговорив ее к двум годам условно за публикацию изображений в Сети об Украине, российском президенте Владимире Путине и священнослужителях.
Об этом сообщают российские СМИ, публикуя подробности резонансного дела.
Журналисты отметили, что женщина работает медсестрой и в течение нескольких лет публиковала изображения, которые, по мнению российских судебных органов, являются экстремистскими.
Картинки были опубликованы в закрытом альбоме.
Российские судебные органы посчитали, что указанный контент имел высокую опасность для общества, несмотря на полное ограничение: доступ к ним имела только сама хозяйка странички. При этом прокуратура требовала для медсестры сурового наказания в виде полутора лет колонии.
Журналисты сообщают, в ходе судебного заседания обнаружилось, что оригиналы скриншотов в электронном виде в суд представлены не были.
Обвинение строилось лишь на основе черно-белых распечаток изображений плохого качества, зафиксированных с помощью клавиши Print Screen.
Защита заявила, что доказательства имели признаки фальсификации.
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