В Святошинском районе Киева на улице Чернобыльской правоохранители задержали автомобили с вероятными участниками конфликта со стрельбой, произошедшего на улице Обуховской. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"По предварительной информации, сейчас проводятся следственные действия в отношении нескольких автомобилей и их пассажиров на улице Чернобыльской касается инцидента, яки произошел на улице Обуховской Святошинского района где между мужчинами возник конфликт, в ходе которого произошла стрельба. Сейчас мы устанавливаем все детали происшествия", - сообщили в полиции.

Как сообщал в столице на улице Обуховской Святошинского района между мужчинами возник конфликт, в ходе которого произошла стрельба.

"Между мужчинами возник конфликт, в разгар которого прозвучало несколько выстрелов. В результате происшествия пострадали два человека: один из них доставили в больницу, другого не госпитализировали ", - говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.

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