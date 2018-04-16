Вертолет МСБ-2 — «Надія» — это модернизированная версия Ми-2. Он на 70% состоит из композита, из салона убран расходный бак. В течение года «стальная стрекоза» будет проходить испытания.

Сегодня в Запорожье на вертодроме АО «Мотор Сич» впервые в небо поднялся первый украинский вертолет, информирует svodka.net.

— Мы к этому событию шли 10 лет. Я вам обещал, что в Запорожье будет поднят украинский вертолет. Мы построили вертодром — это законная площадка для испытания техники. Нужно было сертифицировать площадку, мы сделали это на днях и получили сертификат, — сказал почетный президент, генеральный авиаконструктор АО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев.

Вертолет МСБ-2 — «Надія» — это модернизированная версия Ми-2. Он на 70% состоит из композита, из салона убран расходный бак. В течение года «стальная стрекоза» будет проходить испытания. Напомним, вертолет впервые презентовали 19 августа прошлого года во время Чемпионата Украины по вертолетному спорту.

Вот, что рассказал о вертолете летчик-испытатель Андрей Федоров:

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АО «Мотор Сич» намерено пройти сертификацию нового гражданского вертолета МСБ-2 «Надия» до конца этого года.

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