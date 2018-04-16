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"Жаркие летние ночи". Вышел трейлер фильма. Видео
16.04.2018 14:26
На канале Movieclips Indie в YouTube обнародовали трейлер фильма "Жаркие летние ночи" режиссера Элайджи Байнум. По сюжету главный герой решает подработать летом, но оказывается втянутым в мир торговли наркотиками. В то же время, он встречает свою любовь. Роли исполнили актеры Уильям Фихтнер, Томас Джейн, Эмори Коэн, Ребекка Коон, Катрин Дайер, Томас Блейк, Алекс Роу, Майя Митчелл   | Герой свяжется с криминалом и найдет свою любовь Скриншот: Movieclips Indie / YouTube видео Видео: Movieclips Indie / YouTube

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