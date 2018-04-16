На канале Movieclips Indie в YouTube обнародовали трейлер фильма
"Жаркие летние ночи" режиссера Элайджи Байнум. По сюжету главный
герой решает подработать летом, но оказывается втянутым в мир
торговли наркотиками. В то же время, он встречает свою любовь. Роли
исполнили актеры Уильям Фихтнер, Томас Джейн, Эмори Коэн, Ребекка
Коон, Катрин Дайер, Томас Блейк, Алекс Роу, Майя Митчелл |
Герой свяжется с криминалом и найдет свою любовь Скриншот:
Movieclips Indie / YouTube видео
Видео: Movieclips Indie / YouTube