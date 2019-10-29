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В Минске договорились о разведении сил в Петровском
29.10.2019 17:38
Контактная группа на переговорах в Минске договорилась о разведении войск в Петровском
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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