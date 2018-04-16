Украинские пользователи Facebook возмутились инцидентом в Сумах: работники городского троллейбуса игнорировали прилично одетого мужчину, потерявшего сознание – он лежал прямо на полу салона транспортного средства

О бесчеловечном поведении сотрудников троллейбуса сообщил в своем аккаунте в Николай , передает .

Автор поста описал свою поездку в сумском троллейбусе №053, путь №7. Он вошел в салон и увидел мужчину, лежащего на полу без сознания. Пассажир не был в возрасте и имел приличный внешний вид.

Николая возмутило игнорирование данной ситуации пассажирами и работниками общественного транспорта. Кондуктор, по его словам, передвигалась по салону, попросту переступая через несчастного мужчину, а на просьбы пассажиров принять какие-либо меры ответила, что ничего не может сделать.

рассказал, что пассажиры посадили пострадавшего без сознания на сиденье, и попросили водителя остановить троллейбус, чтобы вызвать скорую. На это люди услышали отказ, оправданный тем, что, мол, транспорт выбьется из графика. Автор поста саркастично отметил, что, в случае летального исхода пассажира, водителю и кондуктору «был бы обеспечен график на целых 5 лет».

Пассажиры все-таки отвоевали право на человеческую жизнь и вызвали «скорую», следовательно троллейбусу пришлось остановиться. Тогда водитель заявил, что дальше поедет не по маршруту, а сразу в ДЕПО, без пассажиров.

Пока неравнодушные дожидались «скорой помощи», кондуктор и водитель наблюдали за происходящим из салона и не предлагали своей помощи.

уточняет, что человек мог быть в состоянии алкогольного опьянения, но с равными шансами мог стать и жертвой инсульта. Вне зависимости от причины, нельзя игнорировать беспомощного человека, который лежит без сознания между равнодушных – иначе есть риск просто умереть на глазах десятков людей, но в одиночестве.

Николай призвал всех украинцев не быть равнодушными и напомнил, что на месте несчастного сумчанина в любой момент может оказаться любой из нас или наших близких. Как принять факт смерти родственника или друга по причине того, что ему просто не захотели помогать?

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