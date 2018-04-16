Нетрезвый сотрудник автомойки угнал с мойки Mercedes G-Class и во время езды не справился с управлением

На светофоре, где остановились автомобили, нетрезвый автоугонщик протаранил Mercedes Sprinter, который, в свою очередь, врезался в Daewoo Lanos. После столкновения похититель пытался скрыться с места происшествия, но, конечно, оказался слишком пьяным - полицейские нашли его сидящим под столбом, информирует "Эспрессо" .

Проверка на месте аварии показала содержание алкоголя в крови водителя-угонщика 2 промилле - в 10 раз выше нормы.

При этом, по словам народного депутата Игоря Мосийчука, похищенный Mercedes принадлежит лидеру движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука.

"Сегодня утром в столице на автомойке расположенной по улице Мостицкой бухой работник похитил автомобиль Mercedes-Benz G-класса, который принадлежит Виктору Медведчуку - куму Путина. Автомобиль на автомойку пригнала жена Медведчука телеведущая Оксана Марченко" , - написал он на своей странице в Facebook .

Напомним, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что в ГПУ есть вопросы к деятельности "Украинский выбор" Виктора Медведчука, как центра антиукраинской пропаганды.