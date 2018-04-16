|В Киеве пьяный работник автомойки угнал и разбил Mercedes Медведчука, - ФОТО
|16.04.2018 14:31
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Нетрезвый сотрудник автомойки угнал с мойки Mercedes G-Class и во время езды не справился с управлениемВ понедельник, 16 апреля, на перекрестке улиц Мостицкой и Ужвий в Подольском районе Киева пьяный сотрудник автомойки разбил угнанный Mercedes G-Class.
Фото: Еспресо
На светофоре, где остановились автомобили, нетрезвый автоугонщик протаранил Mercedes Sprinter, который, в свою очередь, врезался в Daewoo Lanos. После столкновения похититель пытался скрыться с места происшествия, но, конечно, оказался слишком пьяным - полицейские нашли его сидящим под столбом, информирует "Эспрессо" .
Проверка на месте аварии показала содержание алкоголя в крови водителя-угонщика 2 промилле - в 10 раз выше нормы.
При этом, по словам народного депутата Игоря Мосийчука, похищенный Mercedes принадлежит лидеру движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука.
"Сегодня утром в столице на автомойке расположенной по улице Мостицкой бухой работник похитил автомобиль Mercedes-Benz G-класса, который принадлежит Виктору Медведчуку - куму Путина. Автомобиль на автомойку пригнала жена Медведчука телеведущая Оксана Марченко" , - написал он на своей странице в Facebook .
Напомним, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что в ГПУ есть вопросы к деятельности "Украинский выбор" Виктора Медведчука, как центра антиукраинской пропаганды.
В то же время, в политическом движении заявили, что расценивают как провокацию и манипуляцию попытку связать дело "Савченко-Рубана" с их лидером Виктором Медведчуком.