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В Киеве пьяный работник автомойки угнал и разбил Mercedes Медведчука, - ФОТО
16.04.2018 14:31
В Киеве пьяный работник автомойки угнал и разбил Mercedes Медведчука, - ФОТО
Нетрезвый сотрудник автомойки угнал с мойки Mercedes G-Class и во время езды не справился с управлением
В понедельник, 16 апреля, на перекрестке улиц Мостицкой и Ужвий в Подольском районе Киева пьяный сотрудник автомойки разбил угнанный Mercedes G-Class.
В Киеве пьяный работник автомойки угнал и разбил Mercedes Медведчука, - ФОТО Фото: Еспресо

На светофоре, где остановились автомобили, нетрезвый автоугонщик протаранил Mercedes Sprinter, который, в свою очередь, врезался в Daewoo Lanos. После столкновения похититель пытался скрыться с места происшествия, но, конечно, оказался слишком пьяным - полицейские нашли его сидящим под столбом, информирует "Эспрессо" .

Проверка на месте аварии показала содержание алкоголя в крови водителя-угонщика 2 промилле - в 10 раз выше нормы.

При этом, по словам народного депутата Игоря Мосийчука, похищенный Mercedes принадлежит лидеру движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука.

"Сегодня утром в столице на автомойке расположенной по улице Мостицкой бухой работник похитил автомобиль Mercedes-Benz G-класса, который принадлежит Виктору Медведчуку - куму Путина. Автомобиль на автомойку пригнала жена Медведчука телеведущая Оксана Марченко" , - написал он на своей странице в Facebook .

Напомним, что  генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что в ГПУ есть вопросы к деятельности "Украинский выбор" Виктора Медведчука, как центра антиукраинской пропаганды.

В то же время, в политическом движении заявили, что  расценивают как провокацию и манипуляцию  попытку связать дело "Савченко-Рубана" с их лидером Виктором Медведчуком.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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