Пользователи из Беларуси сообщают, что у некоторых мобильных операторов перестал открываться Telegram. Об этом сообщает со ссылкой на The-village.

В частности, проблемы возникли у МТС и Velcom, ByFly также выдает ошибку в браузере.

Как сообщал , Роскомнадзор передал российским провайдерам адреса Telegram для блокировки.

Таганский суд в пятницу удовлетворил заявление Роскомнадзора о блокировании доступа к мессенджеру на территории России. Отдельным пунктом отмечалось, что решение подлежит немедленному исполнению. Вместе с тем суд постановил, что ограничение может быть снято в случае, если Telegram предоставит ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Но представители Telegram часто заявляли об объективной невозможности исполнить такие требования.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что "конфиденциальность не продается, а права человека не должны быть поставлены под угрозу из-за страха или жадности".

Пока же многотысячная аудитория социальной сети ищет пути обхода блокировок, устанавливая VPN или специальные настройки прокси. Дуров сообщил, что в Telegram будут использоваться встроенные методы обхода блокировок и обычным пользователям особых манипуляций, для того чтобы оставаться в мессенджере, не потребуется.



Дуров посоветовал не удалять и не устанавливать заново Telegram при возникновении проблем с соединением и загружать обновления для приложения.

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