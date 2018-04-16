|В Белоруси возникли проблемы с доступом в Telegram
|16.04.2018 14:32
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Пользователи из Беларуси сообщают, что у некоторых мобильных операторов перестал открываться Telegram. Об этом сообщает со ссылкой на The-village.
В частности, проблемы возникли у МТС и Velcom, ByFly также выдает ошибку в браузере.
Как сообщал , Роскомнадзор передал российским провайдерам адреса Telegram для блокировки.
Таганский суд в пятницу удовлетворил заявление Роскомнадзора о блокировании доступа к мессенджеру на территории России. Отдельным пунктом отмечалось, что решение подлежит немедленному исполнению. Вместе с тем суд постановил, что ограничение может быть снято в случае, если Telegram предоставит ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Но представители Telegram часто заявляли об объективной невозможности исполнить такие требования.
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что "конфиденциальность не продается, а права человека не должны быть поставлены под угрозу из-за страха или жадности".
Пока же многотысячная аудитория социальной сети ищет пути обхода
блокировок, устанавливая VPN или специальные настройки прокси.
Дуров сообщил, что в Telegram будут использоваться встроенные
методы обхода блокировок и обычным пользователям особых
манипуляций, для того чтобы оставаться в мессенджере, не
потребуется.
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