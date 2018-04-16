Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз заявил в интервью изданию "ГОРДОН", что больше не хочет быть народным депутатом. Гарбуз рассказал о проблемах со здоровьем после работы в Раде Фото: loga.gov.ua "Заработал два инфаркта и ушел из Рады. Хотя шел туда, чтобы изменить страну, но быстро понял: в Верховной Раде мы страну точно не поменяем. Первые месяцы работы в Раде я разворачивал каждого нардепа лицом к себе, смотрел в глаза, искал себе подобного. Не нашел. Очень болезненно переносил все, что там происходило, не понимал свою составляющую в этом всем. Ушел. Больше нардепом быть не хочу. Вообще", – подчеркнул губернатор.По словам Гарбуза, первый инфаркт он пережил по пути из Северодонецка в Киев."Два инфаркта с промежутком в неделю у меня случились именно после избрания нардепом. Первый инфаркт был, когда ехал из Северодонецка в Киев, на подъезде к столице начало сначала жечь внутри, потом рука занемела. Сразу сообразил: инфаркт начинается. Второй уже в больнице догнал. Все полтора года работы в Раде у меня постоянно было очень гнетущее эмоциональное состояние. Не знаю, как еще объяснить", – отметил глава Луганской ОГА.Гарбуз был депутатом Верховной Рады с ноября 2014-го по май 2016-го. На парламентские выборы он шел как самовыдвиженец.В апреле 2016 года Гарбуз возглавил военно-гражданскую и областную государственную администрации Луганской области. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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