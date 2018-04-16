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Гарбуз: Два инфаркта с промежутком в неделю у меня случились именно после избрания нардепом
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16.04.2018 14:34
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Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий
Гарбуз заявил в интервью изданию "ГОРДОН", что больше не хочет быть
народным депутатом. Гарбуз рассказал о проблемах со здоровьем после
работы в Раде Фото: loga.gov.ua "Заработал два инфаркта и ушел из
Рады. Хотя шел туда, чтобы изменить страну, но быстро понял: в
Верховной Раде мы страну точно не поменяем. Первые месяцы работы в
Раде я разворачивал каждого нардепа лицом к себе, смотрел в глаза,
искал себе подобного. Не нашел. Очень болезненно переносил все, что
там происходило, не понимал свою составляющую в этом всем. Ушел.
Больше нардепом быть не хочу. Вообще", – подчеркнул
губернатор.По словам Гарбуза, первый инфаркт он пережил по пути из
Северодонецка в Киев."Два инфаркта с промежутком в неделю у меня
случились именно после избрания нардепом. Первый инфаркт был, когда
ехал из Северодонецка в Киев, на подъезде к столице начало сначала
жечь внутри, потом рука занемела. Сразу сообразил: инфаркт
начинается. Второй уже в больнице догнал. Все полтора года работы в
Раде у меня постоянно было очень гнетущее эмоциональное состояние.
Не знаю, как еще объяснить", – отметил глава Луганской
ОГА.Гарбуз был депутатом Верховной Рады с ноября 2014-го по май
2016-го. На парламентские выборы он шел как самовыдвиженец.В апреле
2016 года Гарбуз возглавил военно-гражданскую и
областную государственную администрации Луганской области.
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