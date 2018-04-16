В понедельник, 16 апреля, пользователи Telegram в Киеве столкнулись с разными проблемами при попытке загрузить мессенджер. Об этом сообщает DownDetector .

Проблемы начались после в 12:46 по киевскому времени и коснулись жителей Украины, Италии и Российской Федерации, однако позже сообщения о неполадках начали приходить из Испании, Британии, Польши и Германии.

Представители Telegram пока не прокомментировали возникшие сложности.

Приблизительно половина пользователей из сообщивших о проблемах, отметили, что вообще не могут "достучаться" до серверов мессенджера. Еще 33% отметили сложности с отправкой сообщений, а 20% не смогли войти в свою учетную запись.

На сайте DownDetector многие комментаторы связали проблемы с решением суда в России о блокировке сервиса на территории страны. Но неполадки заметили и жители других государств.

Например, бразильские пользователи указали, что у них не работает мобильная версия мессенджера, однако с десктопной проблем нет. В Украине о проблемах сообщили жители Киева, Одессы и Харькова.

Как сообщал svodka.net ранее, мессенджер Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок , не требующие дополнительных действий от пользователей.

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