Вже наступної неділі ми дізнаємось ім'я переможця вокального шоу "Голос країни-8", а поки що шанувальники активно обговорюють півфінал, який відбувся напередодні.



Шоу відкрили Сергій Бабкін, Джамала, Потап і Тіна Кароль, заспівавши спільну пісню. Потім ж почався сам ефір, в межах якого тренери та зіркові наставники обрали кожен по двох фіналістів.



За результатом глядацького голосування до півфіналу з команди Джамали потрапили Анна Трінчер, а сама тренер обрала Христину Храмову.



У команді Сергія Бабкіна до фіналу потрапив Дмитро Самко за рішенням самого тренера, а глядачі віддали перевагу Олені Луценко.



Тим часом у команді Потапа найбільшою інтригою була Зіанджа, але вона, виконавши культову пісню гурту ABBA, розчарувала глядачів виконанням: Потап віддав перевагу Србуі Саргсян, глядачі - Микиті Трондіну.



Підопічні Тіни Кароль гурт "Nude voices", Катя та Артем, вступили у боротьбу з вокальним експериментом, який складався з всесвітньо відомих хітів "OST Starwars", "In the jungle", "Don't worry be happy", "Ghostbusters", але не змогли пройти у фінал: півфіналістами команди Тіни Кароль стали Андрій Рибарчук, якого обрали глядачі, та Михайло Сосунов, якому квиток до наступного ефіру подарувала тренер.





