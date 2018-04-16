В 2017 году Украина побила рекорды предыдущих лет по импорту пальмового и кокосового масла. Об этом в своем блоге написала профессор кафедры товароведения, управления безопасностью и качеством Киевского национального торгово-экономического университета Елена Сидоренко, передает .

По ее словам, себестоимость пальмового и кокосового масел довольно низкая за счет высокой продуктивности. Поэтому, путем использования этих масел, отечественные производители удешевляют конечный продукт.

"Их цена минимум в 5-10 раз ниже, чем, к примеру, подсолнечного или рапсового масел. Если сравнивать с молочным жиром, то масла тропических культур дешевле в сто раз", - рассказала она.

В свете этого, запрет на использование пальмового масла в продуктах питания приведет к их удорожанию, подчеркнула Е.Сидоренко.

"Можно ли в связи с этим ожидать роста цен на продукты питания в случае введения запрета? Однозначно! Спред – продукт, изготовленный на основе растительных жиров, сейчас может стоить 10 грн, а цены сливочного масла стартуют не менее чем с 40 грн", - отметила знаток.

Напомним, в ВР зарегистрирован законопроект, которым предлагается запретить использование пальмового масла в продуктах питания.

В поддержку указанной инициативы уже высказались в БПП, РПЛ и Оппоблоке.

По словам народного депутата Сергея Тригубенко, быстрый рост показателей импорта "пальмы" является следствием действия моратория на проверки предпринимателей. Также это тот показатель, который обосновывает высокий уровень фальсификата молочной продукции в Украине, считает политик.

Кроме того, он отметил, что законопроект о запрете пальмового масла в продуктах, несмотря на все его недостатки, стоит внимания.

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