Порошенко выступает за то, чтобы часть договоров в рамках СНГ осталась, - Луценко После того, как СНГ устранилась от одобрения политических решений по аннексии Крыма, с апреля 2014 сотрудничество Украины в рамках СНГ сведена к минимуму Президент Украины Петр Порошенко выступает за денонсацию договоров в рамках СНГ, за исключением тех, которые касаются транзита, признание дипломов и трудоустройства. Фото: Українська правда Об этом заявляет его представитель в Верховной Раде Ирина Луценко, передает "Радио Свобода". "Верховный главнокомандующий призывает правительство провести инвентаризацию всех многосторонних договоров между членами СНГ, чтобы денонсировать отдельные договоры, оставив только те, которые прагматично необходимы Украине, например признании дипломов, признание трудоустройства и договор о транзите, и другие, которые будут необходимы для работы Украины и экономики Украины " , - сказала Луценко на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента 16 апреля. Напомним, что 12 апреля Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина покинет уставные органы Содружества Независимых Государств . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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