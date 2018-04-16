В настоящее время САП руководит первый заместитель Холодницкого Максим Грищук

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий ушел в отпуск, информирует svodka.net.

«Назар Иванович Холодницкий был у меня… Он принял решение пойти на определенное время в отпуск, при этом гарантируя, что он напишет свои пояснения или даст их устно, то есть будет сотрудничать с Квалификационной дисциплинарной комиссией прокуроров», — сказал генпрокурор Юрий Луценко на брифинге, передает «Интерфакс-Украина».

По словам генпрокурора, в настоящее время САП руководит первый заместитель Холодницкого Максим Грищук.

«Но тут есть одна очень специфическая ситуация: дело в том, что господин Холодницкий объединяет в себе две ипостаси. Он руководитель САП, и в этой ипостаси его может замещать его первый заместитель Грищук, но он [Холодницкий] еще и заместитель генпрокурора, и в этой ипостаси ни один из его подчиненных быть не может… Исполнять обязанности заместителя генпрокурора может только другой заместитель по распределению обязанностей, но закон об Антикоррупционном бюро и САП категорически замещает кому-либо из моих коллег вмешиваться, а тем более давать указания НАБУ», — пояснил он.

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Вместе с тем, генпрокурор добавил, что определенную часть функций Холодницкого временно может исполнять генеральный прокурор.

«Это очень маленькие функции, например, подписи по подозрениям в отношении отдельной категории подозреваемых», — рассказал Луценко.

Он пояснил, что будет подписывать изменения в составе группы прокуроров на время отпуска Холодницкого.

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«Но есть масса функций, которые при отсутствии руководителя САП не могу исполнять даже я, согласно закону — мне это императивно запрещено — и следовательно ситуация довольно сложная для анализа. Но давайте дождемся решения КДКП», — сказал генпрокурор.

Луценко также выразил мнение, что необходимо на законодательном уровне решить вопрос передачи функций руководителя САП на время его отсутствия, которые в настоящее время нельзя ни на кого возложить.

Крмое того, Луценко заявил, что в записях, сделанных в кабинете Холодницкого, нет оснований для привлечения его к уголовной ответственности, однако усматривается дисциплинарное нарушение.

«И анализировали [пленки] как руководитель НАБУ господин Сытник, так и я как руководитель Генпрокуратуры… И он, и я пришли к выводу, что они явно свидетельствуют о дисциплинарном нарушении, и сразу скажу, что никаких взяток, которые требовал или получил Холодницкий, там не зафиксировано. И следовательно никакого уголовного преследования на этот момент я не усматриваю», — сказал Луценко.

Напомним, в дисциплинарной жалобе на Холодницкого ему инкриминируют злоупотребление служебным положением; давление на должностных лиц для принятия нужного ему решения, в частности и на суд, чтобы он не рассматривал ходатайство детективов НАБУ; подстрекательство свидетеля к даче ложных показаний и предупреждение об обысках тех, у кого они должны были произойти. Все это антикоррупционному прокурору вменяют по результатам прослушки в его кабинете, которую вели на протяжении февраля-начала марта.

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