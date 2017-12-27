Состояние здоровья гражданки Украины, которая пострадала в ДТП в
индийском городе Матхура, удовлетворительное, рассказал директор
департамента консульской службы Министерства иностранных дел
Украины Василий Кирилич. Автомобиль с двумя украинками врезался в
отбойник Скриншот: National Voice / YouTube По словам врачей,
состояние здоровья другой гражданки Украины, которая пострадала в
ДТП, удовлетворительное."Консул поддерживает контакты с
руководством полиции Матхуры и пострадавшей гражданкой. На данный
момент идет подготовка документов о смерти погибшей украинки,
которые необходимы для перевозки тела в Украину", – рассказал
Кирилич.Индийское издание The Times of India сообщало, что в
результате ДТП в индийском городе Матхура погибли два
человека, еще двое получили травмы. По данным издания, водитель
автомобиля не справился с управлением и врезался в отбойник.
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