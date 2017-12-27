Состояние здоровья гражданки Украины, которая пострадала в ДТП в индийском городе Матхура, удовлетворительное, рассказал директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич. Автомобиль с двумя украинками врезался в отбойник Скриншот: National Voice / YouTube По словам врачей, состояние здоровья другой гражданки Украины, которая пострадала в ДТП, удовлетворительное."Консул поддерживает контакты с руководством полиции Матхуры и пострадавшей гражданкой. На данный момент идет подготовка документов о смерти погибшей украинки, которые необходимы для перевозки тела в Украину", – рассказал Кирилич.Индийское издание The Times of India сообщало, что в результате ДТП в индийском городе Матхура погибли два человека, еще двое получили травмы. По данным издания, водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в отбойник. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки украины кирилич дтп иностранных министерства Теги: мир