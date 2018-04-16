Каждый из знаков Зодиака уникален, говорят астрологи. Характер людей определяет не только воспитание и социум, но и звезды.

Так, между 12 знаков Зодиака есть те, кто отличается раскрепощенностью и любвеобильностью, - пишет со ссылкой на .

Именно о таких мы сегодня и расскажем.

Женщина-Стрелец

Если мужчина-Стрелец проявляет свободу в философских концепциях, то женщина этого созвездия познает её на практике. Свободные взгляды этой леди на интимные отношения могут шокировать застенчивых Раков, смутить порядочных Дев. Даже Львицы уступают им в похождениях по злачным местам.

Женщина-стрелец с большим удовольствием отдастся бурной страсти с понравившимся ей незнакомцем. И вовсе не из-за низкой самооценки. Она у Стрельца как раз-таки завышенная. Эта современная женщина знает цену каждому своему широкому жесту. Поэтому она не просто отдает себя, но каждый раз делает капиталовложения. Ее своеобразные «инвестиции» направлены на поиск лучшей жизни. Ей хочется только и много. Но для этого необходимо прощупать почву, посмотреть на дом нового знакомого. А заодно испытать его в постели.

Легкость ее поведения продиктована огненной стихией. Представители огня не терпят медлительности в чем бы то ни было. Любые средства при этом оправдываются высокой целью. Импульсивная дама-Стрелец действует решительно и смело. Ее чувство удовлетворенности требуют закономерного продолжения. И ничего, что большинство половых актов заканчивается быстрым расставанием: она просто идет по жизни дальше. А моральные табу ее как-то мало беспокоят. Пусть об этом думают чопорные монашки и старушки у подъезда.

Любовь к путешествиям часто становится причиной необычного выбора: в партнеры выбирается либо мужчина в годах, либо герой-одиночка, идущий против системы. Если первый вариант предоставляет ей финансовую независимость, то второй – захватывающее чувство свободного образа жизни. Именно отсюда проистекает любовь Стрельца к романам и фильмам, где главные действующие лица всегда добиваются успеха.

Она надеется встретить того самого моряка, который отвезет ее на Гавайи. И при этом будет рассказывать, что отныне она его жена, и он ее никуда не отпустит. Немного тривиально, но это подлинная причина доступности этих смелых женщин. Дух неизведанных земель манит их гораздо больше, чем оседлая жизнь на родимой земле.

Женщина-Водолей

Врожденная толерантность Водолеев часто нарушает восприятие окружающих. Людям начинает казаться, что невозможно так много любить, что женщина-Водолей просто притворяется. Однако любвеобильность представительниц этого знака отнюдь не является чем-то необычным. Дело в том, что до определенного возраста Водолеи не делают разницы между любовью и дружбой. Их чувства одинаково загораются при виде старого знакомого и свежего "кандидата". Денежный вопрос при этом уходит куда-то на второй план. Непревзойденные чудачки стремятся заключить весь мир в свои объятия. Радость бытия привлекает их больше, чем что бы то ни было. Отсюда доступность воздушного знака.

Женщин-Водолеев манит экзотика, атмосфера созидания нового. Им по душе парни-революционеры, непокоренные воины. Силу этих мужчин они стремятся буквально попробовать, оценить потенциал будущих завоеваний. Социальный статус представителей сильного пола их абсолютно не заботит. Ведь Водолеи созданы для того, чтобы открывать в мире новое.

Женщина-Рыбы

Женщины этого эмоционального знака могут загореться, вспыхнуть как спичка, чтобы через день ставить партнеру немыслимые условия. Тактика завлечения и ушата холодной воды, как правило, действует безотказно. Интерес мужчин усиливается, появляется спортивная злость. Впрочем, долго уговаривать Рыб не приходится: их тело реагирует быстрее, чем мозг. Отсутствие дисциплины у женщин действует представителям сильного пола только на руку. Достаточно угостить эксклюзивным коктейлем очаровательную Рыбку, как она уже готова плыть по указанному адресу. Однако это не означает ровным счетом ничего. Рыбы долго привязываются. Их необходимо ласкать и лелеять, чтобы выиграть сектор-приз – и забрать к себе домой.

Поэтому Рыбы долго ищут свою вторую половинку. В ожидании сказочного принца или галантного кавалера они продолжают учиться мастерству секса. Любознательность знака провоцирует женщин на смелые шаги: они носят соблазнительные наряды на работу, одевают мини-юбки в кино. При этом именно Рыбы считаются апологетами платонической любви. Якобы собственные фантазии их вполне удовлетворяют. Но это ложь. Фантазии Рыб действительно можно только позавидовать, однако степень раскрепощенности у них одна из самых высоких. Они любят бессовестно флиртовать, водить партнера за нос. Вынуждать его играть по правилам, удерживать напор.

В отличие от уступчивого тела, душа Рыбы полна загадок. До определенного момента они не пускают туда вообще никого. Во многом это связано с боязнью влюбиться. Слишком велика сила стихии воды, к которой они принадлежат так всецело. Неосмотрительность в вопросах любви может им обойтись очень дорого. Доверять Рыбы умеют только слепо, по-настоящему. Поэтому обидеть их довольно легко. Однако делать этого явно не стоит. Как правило, к совершеннолетию они уже успевают обзавестись влиятельными знакомыми, способными защитить чувственных женщин от кого угодно.

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