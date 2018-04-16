Сжигая портреты президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, активисты протестовали против "англо-французско-американской агрессии" в Сирии, заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек. В Крыму жгли портреты Мэй, Макрона и Трампа Фото: www.3652.ru Как утверждает депутат Государственной думы РФ Руслан Бальбек, которого пригласили на мероприятие, его организовала "активная крымскотатарская молодежь как протест против англо-французско-американской агрессии, нацеленной на Сирию".Акция была согласована с местными "оккупационными" властями.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. В Пентагоне уточнили, что крылатые ракеты были сброшены на научно-исследовательский центр в Дамаске, хранилище химического оружия возле Хомса и находящийся неподалеку командный пост. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте.Всемирная организация здравоохранения сообщала 11 апреля, что жертвами химатаки стали 43 человека. По данным волонтерской организации "Белые шлемы", в Думе погибли 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте сирийское правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Президент РФ Владимир Путин заявил, что новые удары по Сирии приведут к "хаосу в международных отношениях". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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