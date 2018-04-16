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В оккупированном Симферополе сожгли портреты Трампа, Макрона и Мэй
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16.04.2018 14:43
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Сжигая портреты президентов США и Франции Дональда Трампа и
Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй,
активисты протестовали против "англо-французско-американской
агрессии" в Сирии, заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек. В
Крыму жгли портреты Мэй, Макрона и Трампа Фото: www.3652.ru Как
утверждает депутат Государственной думы РФ Руслан Бальбек, которого
пригласили на мероприятие, его организовала "активная
крымскотатарская молодежь как протест против
англо-французско-американской агрессии, нацеленной на Сирию".Акция
была согласована с местными "оккупационными" властями.В ночь на 14
апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем
объектам в Сирии. В Пентагоне уточнили, что крылатые ракеты
были сброшены на научно-исследовательский центр в Дамаске,
хранилище химического оружия возле Хомса и находящийся неподалеку
командный пост. Спецоперация стала ответом
на применение химического оружия в городе Дума в
Восточной Гуте.Всемирная организация
здравоохранения сообщала 11 апреля, что жертвами химатаки
стали 43 человека. По данным волонтерской организации "Белые
шлемы", в Думе погибли 100 человек.Западные
страны обвиняют в инциденте сирийское
правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе
доказательств химической атаки.Президент РФ Владимир Путин заявил,
что новые удары по Сирии приведут к "хаосу в международных
отношениях".
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