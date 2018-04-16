В апреле этого года Министерство экологии и природных ресурсов аннулировало лицензию на обращение с опасными отходами трем предприятиям. Об этом говорится на сайте министерства, передает

Сообщается, что 6 апреля Министерство лишило права собирать и опасные отходы ПП "ПРОМСИСТЕМА", ООО "Энергетическая альтернатива-7" (сбор, перевозка, хранение, обработка и утилизация опасных отходов) и ООО "Тейнера Групп" (сбор, перевозка и хранение опасных отходов).

Всего с начала года Минприроды аннулировало 13 лицензий на обращение с опасными отходами.

Вместе с тем, в I квартале 2018 года лицензию на обращение с опасными отходами получили ЧП "Полимет", ООО "Укрекологистика" и ООО "Укрэкосервис".

Ранее сообщал что на рынке утилизации опасных отходов экологи фиксируют коллапс. По их словам, за время действия моратория на проверки бизнеса и отсутствия надзора со стороны профильного министерства, большая часть спецкомпаний превратилась в безответственных мошенников, которые вместо реального обезвреживания ядохимикатов разбрасывают их по оврагам и лесополосам страны.

С 2018 года Минприроды выведено из-под действия моратория и разрешено проводить проверки. Эковедомство в этом году планирует проверить 130 утилизаторов опасных отходов.

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