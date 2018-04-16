Ранее анонсированная денонсация официальных договоров в рамках СНГ не будет касаться документов о трудоустройстве, признании дипломов ВУЗов и транзита между государствами.

Данную информацию сообщила нардеп от БПП Ирина Луценко, представляющая Президента Порошенко в Раде.

Луценко напомнила, что ранее президент Украины Петр Порошенко объявил о том, что намерен внести на рассмотрение ВР законопроект о немедленном одностороннем прекращении действия отдельных положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, которые несовместимы с национальными интересами Украины и реализацией ее права на оборону. Такой шаг ему позволяет сделать 75 статья Венской конвенции о международных договорах 1969 года, добавила депутат.

Кроме того, напомнила Луценко, в связи с тем, что СНГ отказался признавать российскую агрессию, глава государства заявляет, что Украина имеет официальное намерение прекратить участие в его уставных органах. «Верховный главнокомандующий призывает правительство провести инвентаризацию всех многосторонних договоров между членами СНГ для того, чтобы денонсировать отдельные договоры, оставив только те, которые являются прагматически необходимыми для Украины, как признание дипломов, признание трудоустройства, договор о транзите и другие, которые будут необходимы для работы Украины и экономики Украины», — сказала Луценко.

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