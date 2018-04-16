Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что таким образом РФ пытаются изолировать на международной арене.

США предупредили Россию о подготовке новых санкций из-за поддержки режима президента Сирии Башара Асада, информирует svodka.net.

Как утверждает «Коммерсант», соответствующее письмо несколько дней назад посол США в РФ Джон Хантсман направил МИД России.

В первой части письма говорится о мотивации силовой операции в Сирии США и их союзников. Штаты обвинили сирийские власти в очередной химической атаке против гражданских лиц и заявили, что международное общество обязано предпринять шаги, чтобы остановить Асада.

Во второй же части своего послания Джон Хантсман уведомляет Москву, что Вашингтон намерен ввести в отношении нее новые санкции. На этот раз — «за поддержку сирийского режима».

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При этом, как заявила постпред США при ООН Никки Хейли, новые санкции против России из-за Сирии объявят уже в понедельник, 16 апреля.

В России уже отреагировали на возможные санкции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что таким образом РФ пытаются изолировать на международной арене.

США, Франция и Великобритания рано утром 14 апреля по киевскому времени нанесли удары в Сирии в ответ на применение ее президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

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Ранее силы президента Сирии Башара Асада, который поддерживается Россией, вновь применили химическое оружие против повстанцев в Думе в восточной Гуте. Как минимум 150 человек погибли, отравившись токсичным газом. В целом в результате химической атаки пострадали более 1000 человек.

Позже президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что продолжение ракетных ударов по Сирии со стороны стран Запада приведет к неминуемому хаосу в международных отношениях.

Об этом российский руководитель сказал во время телефонного разговора с президентом Ирана Хассаном Рухани, передает пресс-служба Кремля. «Лидеры обменялись мнениями о ситуации, сложившейся после ракетного удара США и их союзников по сирийской территории. Констатировано, что эта противоправная акция наносит серьезный убыток перспективам политического урегулирования в Сирии», – говорится в сообщении.

Как отмечается, российский президент предупреждает о последствиях для мировых государств за военные действия в Сирии.

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