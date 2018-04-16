Доброго времени суток всем друзьям. Об основных новостях, находившихся в центре внимания американских СМИ и в США в течение последней недели.

— Главной новостью воскресенья стало заявление постоянного представителя США в ООН Никки Хейли в интервью телеканалу CBC в воскресенье днем (программе Face the Nation — Лицом к Стране), что в понедельник министр финансов Мнучин объявит о новых санкциях против России за поддержку режима Асада в Сирии. Хейли заявила: «Если вы посмотрите на то, что делает Россия, она вовлечена во все возможные плохие дела, независимо от того, идет ли речь о том, что они делают в Украине, о том, как они поддерживают Венесуэлу, о том, что происходит в Сирии и каким образом они поддерживают Асада и взаимодействуют с Ираном, все это по-прежнему является проблемой, так же как и использование отравляющего вещества против разведчика в Англии является еще одной проблемой». Пока подробности о том, какие именно санкции будут введены, не сообщаются. Нужно ждать понедельника.

— В течение всей недели до вечера в пятницу в новостных программах и в газетах обсуждалось, будет ли нанесен удар по Сирии. Как известно, в пятницу в 21-00 по времени Восточного побережья США такой удар по трем целям в Сирии был нанесен США, Великобританией и Францией. В ходе обсуждения этого вопроса в СМИ до вечера пятницы (да и после) во многих СМИ проходила и обсуждалась информация, что министр обороны США Мэттис был против нанесения ударов по Сирии, во всяком случае против нанесения массированных ударов, поскольку опасался возможного столкновения с Россией в случае удара по объектам, на которых могут находиться в Сирии российские военнослужащие.

Трамп о нанесении ракетного удара по Сирии предупреждал Россию публично через Твиттер еще в среду под утро, после чего в четверг твиттил о том, что не знает, будет ли нанесен удар и как скоро. В то же время в пятницу вечером, сразу после нанесения удара, министр обороны Мэттис и председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Данфорд сообщили, что российские военные получили предупреждение об атаке во избежание непосредственного столкновения с ними в воздушном пространстве, но цели атаки им заранее не сообщались. О подробностях атаки писать сейчас нет смысла, они всем уже известны. Но важно отметить следующее. Еще в пятницу генерал Данфорд сообщил, что удары были нанесены по исследовательскому центру, в котором велись разработки химического и биологического оружия, по складу с химическим оружием и командному бункеру, совмещенному с еще одним складом с химическим оружием. Все цели были полностью уничтожены, о чем в доказательство приведены снимки полностью разрушенных сооружений. Никаких оснований подвергать достоверность этих снимков сомнению нет. Мэттис подчеркнул еще на брифинге в пятницу, что удар по Сирии был единовременной точечной операцией.

В то же время, агентство Ройтерс менее чем через два часа после атаки союзников на сирийские объекты сообщило со ссылкой на «старшее официальное лицо одного из союзников Дамаска в регионе», что сирийцы эвакуировали подвергшиеся атаке объекты и вывезли оттуда все, что представляло ценность за несколько дней до атаки, поскольку были предупреждены об атаке Россией. Проверить это сообщение не представляется возможным. Но отсутствие каких-либо следов распространения отравляющих веществ из уничтоженных атакой объектов может быть косвенным подтверждением того, что это сообщение имеет под собой основания.

Мне кажется, что для того, чтобы оценивать этот удар по Сирии, нужно анализировать цели, которые ставились и то, как они были достигнуты.

Позволю себе в связи с этим одно важное отступление. Есть такая наука – исследование операций, раздел прикладной математики и компьютерных наук, изучающий как правильно ставить цели и как их достигать. Так вот, когда-то давно, когда я был студентом и году в 1980-м изучал исследование операций в университете, у нас в учебнике приводился такой классический пример того, как нужно правильно ставить цели. Во время Второй мировой войны США и Великобритания организовывали конвои судов, доставлявших военные грузы из США в Мурманск. Все, что поставлялось по ленд-лизу, перевозилось этими конвоями. Немцы, естественно, пытались нанести этим конвоям максимальный убыток, посылая постоянно большое количество бомбардировщиков для атаки конвоев с воздуха. Американские и британские военные, думая о том, что можно предпринять для защиты кораблей, решили, что правильной целью будет сбивать как можно больше немецких бомбардировщиков с тем, чтобы наносить максимальный убыток Германии и тем самым свести к минимуму свои потери.

На всех кораблях ленд-лизных конвоев (а не только на сопровождавших их военных кораблях) установили зенитные средства ПВО. Как только налетала немецкая авиация, по ней велся нещадно прицельный огонь. Результатом этого стало то, что немцы действительно стали терять много самолетов. Но при этом и те самолеты, что американцы и англичане сбивали, успевали, как правило, сбросить часть бомб, а те, что сбить не могли, сбрасывали весь свой смертоносный запас. Несмотря на большие потери немецкой авиации, немалые потери несли и союзники. Повреждались и даже затапливались суда. Загорался и пропадал дорогой груз. И вот тогда американское и британское командование изменило цель. Вместо того, чтобы ставить своей целью нанесение максимального урона немецкой авиации, оно поставило новую цель — доставлять в целости и сохранности максимальное количество грузов в Мурманск. И изменило тактику.

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Вместо ведения прицельного огня по немецким бомбардировщикам (эффективность которого, хотя и была немалой, но была далеко не стопроцентной, просто в силу недостаточной точности тогдашних систем ПВО), американцы и британцы стали вести заградительный огонь по всему периметру следования конвоя. Результатом этого стало то, что немецкие бомбардировщики стали бояться пролетать над зоной следования конвоя, опасаясь попасть под плотный заградительный огонь. Соответственно, количество попаданий бомб в корабли конвоев снизилось до минимума. Потери немецкой авиации при этом тоже уменьшились. Но грузы стали доставляться в Мурманск по большей части в целости и сохранности. Вот как много зависит от правильно поставленной цели и выбора правильных способов ее достижения.

Какова же была цель атаки союзников на Сирию? Официально было объявлено, что целью было сделать невозможным или по крайне мере значительно уменьшить возможности применения Асадом химического оружия. Справедлива ли такая цель? Безусловно. Потому что химическое оружие является отдельно циничным оружием массового уничтожения и применятся Асадом против мирного населения собственной страны. Но если мы проанализируем, что происходит в Сирии, то увидим, что начиная с 2011 года режимом Асада и присоединившимися к нему впоследствии его союзниками из России, Ирана и Хизбаллы уничтожено путем применения обычного, не химического, оружия по разным данным не мнее 120 тысяч (данные Violations Documentation Center, приведенные газетой Нью-Йорк Таймс) мирных жителей. Общее количество жертв гражданской войны в Сирии оценивается в 500 тысяч человек (эта цифра упоминается разными источниками). Газета Нью-Йорк Таймс сообщила в пятницу, что по данным международной правозащитной организации Human Rights Watch асадовские войска с 2013 года 85 раз применяли химическое оружие. Посол США в ООН Никки Хейли говорила в пятницу о не менее, чем 50 химических атаках. Наиболее страшная по последствиям из этих атак была в 2013 году в Гуте, когда погибли не менее, чем 1400 человек. Вторая по количеству жертв химическая нападение произошла в апреле 2017 года в Хан-Шейхуне, где погибли не менее 80 человек. Полные данные по 34-м известным химическим атакам приводит в пятницу Нью-Йорк Таймс.

Но из этих данных следует, что в результате ковровых бомбардировок (в том числе с применением кассетных бомб) и обстрелов в Сирии погибли по самым скромным оценкам в десятки раз больше мирных жителей, чем в результате применения химического оружия.

Задавая вопрос о том, прекратится ли гибель мирных жителей в Сирии в результате атаки союзников, американские обозреватели, выступая в многочисленных обсуждениях на таких телеканалах как CNN, MSNBC, CBS, ABC, в ведущих газетах, практически единодушно говорят, что нет, увы, не прекратится. Более того, Асад на сегодняшний день по сути побеждает в гражданской войне в Сирии и имеет все шансы скоро победить в ней при поддержке своих союзников и покровителей окончательно. Международное общество, обеспокоенное применением Асадом химического оружия, проявляет уже который год по сути преступное безразличие к тому, что Асад и его союзники уничтожают сирийское мирное население, применяя другие виды вооружений.

Только сегодня Никки Хейли заявила в уже упоминавшемся выше интервью, что «отстранение Асада от власти никогда не являлось целью США». Увы, у США действительно нет никакой конкретной цели в Сирии именно в отношении режима Асада. Такая цель (отстранение Асада) декларировалась администрацией Обамы, но очень мало, что делалось для ее достижения, почти ничего (по сути проводились только ограниченные поставки оружия антиасадовским повстанцам). Похоже, что у нынешней администрации никакой конкретной цели в Сирии в этом плане нет, кроме противодействия использованию Асадом химического оружия. А даже те очень ограниченные поставки оружия антиасадосвким повстанцам, которые осуществляла власть Обамы, были в прошлом году прекращены администрацией Трампа. И власть Обамы, и власть Трампа декларировали одну ясную цель — уничтожение ИГИЛ, в том числе той его части, которая образовалась на территории Сирии.

В связи с этим власть Обамы даже послала в Сирию войска, власть Трампа послала дополнительные войска (всего там сейчас около 2000 американских военных), но эти войска, посланные на основании глобального разрешения Конгресса о посылке войск за границу для борьбы с терроризмом, участвуют в составе коалиции в боевых действиях против ИГИЛ (и по ходу дела против по сути поддерживавших ИГИЛ в захвате нефтяных месторождений ихтамнетов), однако они не участвуют ни в каких операциях против асадовских войск и не оказывают поддержку повстанцам, воюющим именно против Асада, а не против ИГИЛ. Более того, не далее как 10 дней назад, Трамп дважды объявлял, что эти американские войска пора вывести из Сирии. В воскресенье французский президент Макрон заявил, что он убедил Трампа не выводить 2000 американских военнослужащих из Сирии. Но газета Нью-Йорк Таймс уже в воскресенье вечером сообщила со ссылкой на пресс-секретаря Белого Дома Сару Хакаби-Сандерс, что (цитирую заявление Хакаби-Сандерс): «Задачи США не изменились — президент ясно сказал, что он хочет, чтобы американские военные возвращались домой как можно быстрее. Мы полны решимости полностью победить ИГИЛ и создать условия, которые позволят предотвратить его возрождение. Кроме того, мы ожидаем, что наши союзники и партнеры в регионе возьмут на себя большую ответственность как в военном, так и в финансовом плане за обеспечение безопасности региона».

Так какой же цели достигла нападение союзников на сирийские объекты? Трамп объявил в субботу, повторив слова Буша-младшего после падения Саддама в Ираке: «Mission is accomplished» — задача выполнена, цель достигнута. Если целью было, как официально объявлялось, не дать Асаду использовать химическое оружие, то дальнейшие события покажут, достигнута ли эта цель. Цели прекращения гражданской войны, отстранения Асада от власти, предотвращения возможностей для Асада продолжать атаки, направленные на мирное население своей страны, наказания Асада, как военного преступника не ставились. Нанесен ли режиму Асада и его союзнице России серьезный убыток этой атакой? Решайте сами.

Есть еще некоторые непрямые результаты. Акции компании Raytheon, производителя ракет Томагавк, еще до атаки в пятницу круто пошли вверх. Из американского информационного пространства в пятницу в 21-00 по времени Восточного побережья США исчезли Рашагейт и все, что связано с расследованиями и скандалами в администрации.

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