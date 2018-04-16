Украинка Яна Власюк из Нововолынска Волынской области, которая уже более двух лет проживает в США, победила в престижном конкурсе между девушек после 25-ти лет и замужних женщин Mrs. Globe (Миссис Земной шар), сообщает Буг .

По словам 26-летней девушки, она случайно подала заявку и даже не рассчитывала, что сможет поучаствовать в конкурсе. Всего в нем приняли участие 15 девушек - они демонстрировали вечерние платья, выходили на сцену в купальниках и проходили другие испытания.

Украинка одержав победу в "своем" штате Пенсильвания, и уже в июне она отправиться в Калифорнию, где будет бороться за титул "Миссис США". И если она его получит, то будет представлять Америку на финальном этапе "Миссис Земной шар" в Китае.

Стоит отметить, что конкурс Mrs. Globe является международной презентацией красоты, который проводится ежегодно. Участие в нем могут принять женщины старше 25 лет или женатые женщины (даже если они являются родителями). Это крупнейший и самый престижный конкурс для замужних женщин в мире.

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