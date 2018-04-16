Итальянский режиссер Витторио Тавиани скончался после долгой
болезни. Тавиани скончался на 88 году жизни Фото: EPA Об этом
сообщает Il Post.Последние годы режиссер болел. Витторио
Тавиани снимал свои фильмы в соавторстве с братом, Паоло
Тавиани.Лента "Отец-хозяин" 1977 года получила гран-при Каннского
кинофестиваля.Фильм "Ночь святого Лоренцо" 1982 года была удостоена
"Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля.Картина "Цезарь
должен умереть" 2012 года получила "Золотого медведя" на Берлинском
кинофестивале.
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