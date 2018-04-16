В Барселоне сотни тысяч человек вышли на марш с требованием освобождения и возвращения в Каталонию 17 политиков и активистов, которые были арестованы или покинули территорию Испании в связи с обвинением в подготовке "восстания". Об этом сообщает со ссылкой на El Pais.

Демонстрацию организовали ассоциация Omnium Cultural и Национальное собрание Каталонии (АНК), лидеры которых - между арестованных. Акцию также поддержали каталонские отделения двух крупнейших профсоюзов Испании - CCOO и UGT (Comisiones Obreras и Unión General de Trabajadores).



Спикер парламента Каталонии Рожер торренте подчеркнул, что акция протеста - это "демонстрация единства для защиты наших коллективных и личных прав перед лицом угрозы свободе".

Участники марша прошлись по центральной улице с флагами Каталонии, скандируя "Свободу политзаключенным" и "Пучдемон - президент!".



Как сообщал наш сайт, высший суд Испании не позволил арестованному Жорди Санчесу, который является кандидатом на пост главы правительства Каталонии, принять участие в запланированном на пятницу пленарном заседании регионального парламента.



Напомним, прежний руководитель Каталонии Карлес Пучдемон покинул тюрьму в Германии после того, как за него заплатили залог в 75 000 евро, определенную судом для его освобождения на время ожидания экстрадиции.

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