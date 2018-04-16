|В Барселоне снова протестовали против задержания лидеров Каталонии
|16.04.2018 14:53
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В Барселоне сотни тысяч человек вышли на марш с требованием освобождения и возвращения в Каталонию 17 политиков и активистов, которые были арестованы или покинули территорию Испании в связи с обвинением в подготовке "восстания". Об этом сообщает со ссылкой на El Pais.
Демонстрацию организовали ассоциация Omnium Cultural и
Национальное собрание Каталонии (АНК), лидеры которых - между
арестованных. Акцию также поддержали каталонские отделения двух
крупнейших профсоюзов Испании - CCOO и UGT (Comisiones Obreras и
Unión General de Trabajadores).
Участники марша прошлись по центральной улице с флагами
Каталонии, скандируя "Свободу политзаключенным" и "Пучдемон -
президент!".