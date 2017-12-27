Президент России использует обмен пленными в собственных целях. Такие жесты планирует перед президентскими выборами весной 2018 года и к чемпионату мира по футболу-2018,передает со ссылкой на .

"Для медиа делают большой проект "помилование" и в то же время оставляют еще два таких проекта "в рукаве", чтобы в нужный момент можно было этим воспользоваться. Уверен, что до президентских выборов Путин еще сделает один такой жест. И третий 100-процентов будет перед футбольным чемпионатом.

Он всегда так делает. Например, когда выпускали Ходорковского. Весь мир бойкотировал Олимпийские игры в Сочи. Тогда пошли на такой жест", - сказал Давидюк.

20 декабря Трехсторонняя контактная группа в Минске подтвердила планы сторон по обмену удерживаемых лиц до Нового года. После встречи с главой Российской православной церкви патриархом Кириллом и лидером движения "Украинский выбор" Виктором Медведчуком атаман боевиков Александр сообщил, что обмен пленными должен состояться 27 декабря.

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