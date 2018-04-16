Это первый случай в Уэльсе, когда полиция смогла найти преступника по отпечаткам пальцев с фотографии

На снимке была изображена рука человека, который держал на ладони таблетки экстази, сообщает Gizmodo.

Снимок нашли в телефоне наркодельца, которого задержали после рейда в городе Бридген. Полицейские проанализировали переписку задержанного в WhatsApp и нашли подозрительную фотографию. После того как полицейские проанализировали фото, им удалось выйти на семейную пару наркоторговцев Даррена и Доминик Моррис. Однако отпечатки пальцев супруги не совпали со снимком.

Тогда правоохранители обратили внимание на их 28-летнего сына Элиота и выяснили, что на снимке была именно его рука с таблетками. По итогам разбирательств отца семьи осудили на 27 месяцев тюрьмы, мать - на 12, а самого Элиота Морриса - на восемь с половиной лет.

Это первый случай в Уэльсе, когда полиция смогла найти преступника по отпечаткам пальцев с фотографии. Офицеры местной полиции уже назвали эту технологию "новаторской".

"Если частичное изображение отпечатка пальца, взятого с фотографии с низким разрешением, - это все, что нужно, чтобы сделать арест, в Уэльсе будут переполнены залы судебных заседаний", - комментируют журналисты Gizmodo.