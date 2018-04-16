Роскомнадзор ранее уже получил решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России к продуктам компании Telegram, информация направлена операторам связи с целью ограничения доступа.

В Кремле призывают «не играть в прятки и догонялки» в связи с блокировкой мессенджера Telegram. «Это — не игра в прятки и догонялки», — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя попытки пользователей обойти блокировку мессенджера, информирует svodka.net.

Представитель Кремля отметил, что Роскомнадзор «принимает действия во исполнение соответствующего решения суда». Отвечая на вопрос об эффективности этих мер, Песков заметил, что сейчас пока не время давать такие оценки. «Очевидно одно — что эти меры будут реализованы», — заявил он. «Решение суда реализуется», — констатировал представитель Кремля.

Роскомнадзор ранее уже получил решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России к продуктам компании Telegram, информация направлена операторам связи с целью ограничения доступа. Таганский районный суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. Решение принято по иску Роскомнадзора от 6 апреля.

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