|У "дома Арбузова" в Киеве произошла стрельба, два человека пострадали
|16.04.2018 15:00
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https://www.facebook.com/igor.lutsenko/posts/1847860001904647
Он добавил, что в феврале 2018 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал это здание на аукционе.По информации переселенцев, дом площадью 1400 м² купили примерно за 4 млн грн, рассказал нардеп."Утром около 30 человек спортивной внешности и телосложения сюда запрыгнули, начали всех отсюда выбрасывать, кто здесь живет", – заявил Луценко.
https://www.facebook.com/igor.lutsenko/videos/1847868618570452/
Командир добровольческого батальона ОУН Николай Коханивский написал в Facebook, что в ходе инцидента жестоко избили добровольца ОУН Александра Рычкова.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1719776704769896&id=100002127509181
21 октября 2017 года из-за этого дома возник конфликт между Коханивским и командиром одного из подразделений "Правого сектора" Русланом Качмалой. В ходе драки руководитель ОУН применил травматический пистолет.Коханивский заявлял, что у него давний конфликт с Качмалой. "Он пытается моих бойцов выселить из общежития. Несколько раз устраивал погромы", – объяснял он.В ночь на 26 октября в здании по улице Обуховской, 60 произошел пожар.
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