Нардеп от "Батьківщини" Игорь Луценко заявил, что дом по улице Обуховской, 60 в Киеве, который приписывают экс-вице-премьеру Сергею Арбузову, "взяли штурмом титушки". По факту инцидента открыли уголовное производство Фото: kyiv.npu.gov.ua Отмечается, что между мужчинами возник конфликт, в ходе которого прозвучало несколько выстрелов. В результате происшествия пострадали два человека: одного из них доставили в больницу, другой от госпитализации отказался.Участников конфликта везут в полицейское отделение. Уголовное производство открыли по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.Нардеп от "Батьківщини" Игорь Луценко написал в в Facebook, что дом, в котором живут переселенцы и участники боевых действий, сегодня утром "взяли штурмом титушки", которые применили огнестрельное оружие. https://www.facebook.com/igor.lutsenko/posts/1847860001904647 Он добавил, что в феврале 2018 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал это здание на аукционе.По информации переселенцев, дом площадью 1400 м² купили примерно за 4 млн грн, рассказал нардеп."Утром около 30 человек спортивной внешности и телосложения сюда запрыгнули, начали всех отсюда выбрасывать, кто здесь живет", – заявил Луценко. https://www.facebook.com/igor.lutsenko/videos/1847868618570452/ Командир добровольческого батальона ОУН Николай Коханивский написал в Facebook, что в ходе инцидента жестоко избили добровольца ОУН Александра Рычкова. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1719776704769896&id=100002127509181 21 октября 2017 года из-за этого дома возник конфликт между Коханивским и командиром одного из подразделений "Правого сектора" Русланом Качмалой. В ходе драки руководитель ОУН применил травматический пистолет.Коханивский заявлял, что у него давний конфликт с Качмалой. "Он пытается моих бойцов выселить из общежития. Несколько раз устраивал погромы", – объяснял он.В ночь на 26 октября в здании по улице Обуховской, 60 произошел пожар. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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