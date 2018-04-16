Работники налоговой милиции задокументировали и пресекли факт поставки на территорию Кировоградской области алкогольных напитков неизвестного происхождения с марками акцизного налога, имеющие признаки подделки на 1 млн гривен. Об этом сообщили в ГУ ГФС в Кировоградской области, передает

Незаконная транспортировка осуществлялось автомобилем DAF с полуприцепом, который перевозил около 6,5 тыс. литров поддельных алкогольных напитков известных украинских брендов, а также алкогольных напитков в картонных коробах типа Bag-in-box емкостью 10 литров.

"Общая сумма изъятых из незаконного оборота алкогольных напитков составляет более 1 млн гривен", - отметили в ГФС.

Отобранные образцы изъятых алкогольных напитков и акцизные марки с признаками подделки направлены на экспертизу.

Решается вопрос о регистрации материалов в Едином реестре досудебных расследований.

Напомним, ГП "Укрспирт" обратилось в правоохранительные органы по поводу беспрепятственной продажи в Интернете нелегального алкоголя.

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