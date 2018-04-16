Эксперты Организации по запрещению химического оружия прибыли в Сирию на выходных, чтобы выяснить, использовались ли запрещенные вещества в Думе, заявила британская делегация при ОЗХО. Эксперты прибыли в Сирию на выходных, чтобы выяснить, использовалось ли в Думе химоружие.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на предполагаемое применение химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля. Всемирная организация здравоохранения сообщала 11 апреля, что жертвами химатаки стали 43 человека. По данным волонтерской организации "Белые шлемы", в Думе погибли 100 человек.Западные страны обвиняют в химатаке сирийское правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств применения химического оружия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки думе оружия химического организации апреля Теги: мир