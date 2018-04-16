Эксперты Организации по запрещению химического оружия прибыли в
Сирию на выходных, чтобы выяснить, использовались ли запрещенные
вещества в Думе, заявила британская делегация при ОЗХО. Эксперты
прибыли в Сирию на выходных, чтобы выяснить, использовалось ли в
Думе химоружие.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и
Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация
стала ответом на предполагаемое применение химического
оружия в городе Дума в Восточной Гуте 7
апреля. Всемирная организация
здравоохранения сообщала 11 апреля, что жертвами химатаки
стали 43 человека. По данным волонтерской организации "Белые
шлемы", в Думе погибли 100 человек.Западные
страны обвиняют в химатаке сирийское
правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе
доказательств применения химического оружия.
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