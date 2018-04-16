|Зерновыми и зернобобовыми засеяно уже половину площадей
|16.04.2018 15:09
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По состоянию на 16 апреля ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно более половины запланированных площадей, передает со ссылкой Минагрополитики.
“По состоянию на 16 апреля посев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 1,2 млн га, что составляет 51% к прогнозу”, — говорится в сообщении.
В частности, посеяно:
Кроме того отмечается, что продолжается посев сахарной свеклы (посеяно 86 тыс. га, или 28%) и подсолнечника (211 тыс. га, или 4%).
Напомним, сельхозпроизводители по состоянию на 13 апреля посеяли ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 936 тыс. га или 39% к прогнозу.
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