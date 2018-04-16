По состоянию на 16 апреля ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно более половины запланированных площадей, передает со ссылкой Минагрополитики.

“По состоянию на 16 апреля посев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 1,2 млн га, что составляет 51% к прогнозу”, — говорится в сообщении.

В частности, посеяно:

ярового ячменя — 828 тыс. га (52%);

овса — 67 тыс. га (32%);

пшеницы — 70 тыс. га (40%);

гороха — 265 тыс. га (63%).

Кроме того отмечается, что продолжается посев сахарной свеклы (посеяно 86 тыс. га, или 28%) и подсолнечника (211 тыс. га, или 4%).

Напомним, сельхозпроизводители по состоянию на 13 апреля посеяли ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 936 тыс. га или 39% к прогнозу.

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