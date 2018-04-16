В понедельник, 16 апреля, утром в Киеве работник автомойки в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль Mercedes-Benz G-класса, владельцем которого является кум президента Российской Федерации Владимира Путина Виктор Медведчук.

Об этом сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, машину на автомойке оставила жена Медведчука — украинская телеведущая Оксана Марченко.

«Во время движения мойщик не справился с управлением авто, вследствие чего допустил ДТП без пострадавших. Прибывшие по вызову сотрудники полиции задержали правонарушителя», — отметил источник.

Он уточнил, что в настоящее время продолжается осмотр места происшествия, а предварительная правовая квалификация инцидента будет определяться по ст. 289 УК Украины.

Стоит отметить, что факт угона и ДТП на своей странице в Facebook подтвердил нардеп Игорь Мосийчук.

В то же время уточняют, что авария случилась в Подольском районе на перекрестке ул. Мостицкой и Ужвий.

Так, на светофоре, где остановились автомобили, нетрезвый автовор протаранил Mercedes Sprinter, который, в свою очередь, врезался в Daewoo Lanos. После столкновения угонщик пытался скрыться с места события, но, конечно, оказался слишком пьян — полицейские нашли его сидящим под столбом.

«Проверка на драгере на месте аварии показала содержание алкоголя в крови водителя-угонщика 2 промилле — в 10 раз выше нормы. В автомийника сразу взяли образцы отпечатков пальцев», — сказано в сообщении.

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