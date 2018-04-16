|Госстат: В Украине сократилось количество безработных
|16.04.2018 15:11
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Средний размер пособия на одного безработного в марте составил 2587 грнВ марте 2018 официальный уровень безработицы снизился на 0,1 процентных пункта - до 1,4% от количества населения трудоспособного возраста.
Фото: из открытых источников
По состоянию на 1 апреля этого года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 366,9 тыс безработных, тогда как месяцем ранее эта цифра была на уровне 383,7 тыс человек. Об этом свидетельствуют данныеГосударственной службы статистики.
При этом количество вакансий в марте выросла до 93 тыс. А количество претендентов на 1 вакансию снизилась до 4 человек.
Напомним, что по итогам января 2018 количество безработных в Украинеувеличилось на 24, 5 тыс. Человек - до 378,9 тыс. Против 354,4 тыс. В декабре 2017 года.
Как сообщал председатель Госслужбы Украины по вопросам труда Роман Чернега, около 50% украинский работают нелегально.
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