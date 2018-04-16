Средний размер пособия на одного безработного в марте составил 2587 грн

По состоянию на 1 апреля этого года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 366,9 тыс безработных, тогда как месяцем ранее эта цифра была на уровне 383,7 тыс человек. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

При этом количество вакансий в марте выросла до 93 тыс. А количество претендентов на 1 вакансию снизилась до 4 человек.

Напомним, что по итогам января 2018 количество безработных в Украине увеличилось на 24, 5 тыс. Человек - до 378,9 тыс. Против 354,4 тыс. В декабре 2017 года.