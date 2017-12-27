Персоной нон грата объявлено поверенного в делах Венесуэлы в Бразилии. Об этом сообщили в МИД страны, передает со ссылкой на Deutsche Welle.

“Бразилия объявила персоной нон грата поверенного в делах Венесуэлы в Бразилиа Херардо Антонио Дельгадо Мальдонадо”, — говорится в сообщении.

В МИД страны отметили, что такой шаг является зеркальным ответом на действия Конституционной ассамблеи Венесуэлы, которая ранее приняла выслать посла Бразилии в Каракасе Руя Перейра.

“Речь идет о решении, принятом, исходя из принципа взаимности”, — подчеркнули в ведомстве.

Также добавляется, что венесуэльский дипломат должен будет покинуть территорию Бразилии в течении определенного периода, временные рамки которого будут установлены позже.

Как сообщал Канада объявила персонами нон грата двух венесуэльских дипломатов.

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