|Бразилия объявила персоной нон грата венесуэльского дипломата
|27.12.2017 05:34
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Персоной нон грата объявлено поверенного в делах Венесуэлы в Бразилии. Об этом сообщили в МИД страны, передает со ссылкой на Deutsche Welle.
“Бразилия объявила персоной нон грата поверенного в делах Венесуэлы в Бразилиа Херардо Антонио Дельгадо Мальдонадо”, — говорится в сообщении.
В МИД страны отметили, что такой шаг является зеркальным ответом на действия Конституционной ассамблеи Венесуэлы, которая ранее приняла выслать посла Бразилии в Каракасе Руя Перейра.
“Речь идет о решении, принятом, исходя из принципа взаимности”, — подчеркнули в ведомстве.
Также добавляется, что венесуэльский дипломат должен будет покинуть территорию Бразилии в течении определенного периода, временные рамки которого будут установлены позже.
Как сообщал Канада объявила персонами нон грата двух венесуэльских дипломатов.