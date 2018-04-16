|В сети появились записи звонков жертв страшного пожара в Кемерово
|16.04.2018 15:13
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В сети были обнародованы аудиозаписи звонков на линию "112" в день пожара в в торгово-развлекательном центре "Зимняя Вишня" в Кемерово. Записи были выложены в Telegram-канале Mash.
Стоит отметить, чи были записаны звонки тех, кто был заперт в залах кинотеатров - именно эти люди не выжили.
Также на записи представлены звонки их родственников и простых прохожих. На фоне слышно, как плачут дети: "Мама, я не хочу умирать... Мама, пожалуйста".
В то же время диспетчеры вместо того, чтобы успокаивать позвонивших на линию спасения, кричат и хамят: "Мне что сделать? Вы мешаете мне работать!".
Кроме того, когда люди объясняют операторам, что находящие в здании посетители начали прыгать из окон, в ответ им лишь советовали ждать спасателей.
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