|Цены на нефть после удара по Сирии начали снижаться
|16.04.2018 15:14
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В понедельник цены на «черное золото» опускаются, несмотря на рост геополитической напряженности после ракетных атак по Сирии.
Цена на нефть в понедельник, 16 апреля, по состоянию на 16:00
была такой: на межконтинентальной бирже ICE в Лондоне стоимость
июньских фьючерсов на нефть Brent составила $72.03
Нью-Йоркская товарная биржа NYMEX:
Brent — 71.76 (июньские фьючерсы), 71.14 (июль)
Финансовый знаток «Экономических известий» отмечает, что, несмотря на напряженную ситуацию, после ракетных ударов по Сирии, удешевлению «черного золото» способствует статистика о росте числа буровых установок в Соединенных Штатах Америки за прошлую неделю. Так, по данным Baker Hughes, до 13-го апреля, число буровых установок в США выросло на пять штук, или на 0,5%, до 1008 единиц.
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