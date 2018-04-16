В понедельник цены на «черное золото» опускаются, несмотря на рост геополитической напряженности после ракетных атак по Сирии.

Цена на нефть в понедельник, 16 апреля, по состоянию на 16:00 была такой: на межконтинентальной бирже ICE в Лондоне стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent составила $72.03

(количество контрактов — 154,682), июльские — 71.38 (количество контрактов за день — 180,286). Фьючерсы на американскую нефть марки WTI к этому же времени торговались у отметки — $66.77, июльские фьючерсы — $66.44, информирует svodka.net.

Нью-Йоркская товарная биржа NYMEX:

Brent — 71.76 (июньские фьючерсы), 71.14 (июль)

WTI — 66.62 (июньские фьючерсы), 66.51 (июль).

Финансовый знаток «Экономических известий» отмечает, что, несмотря на напряженную ситуацию, после ракетных ударов по Сирии, удешевлению «черного золото» способствует статистика о росте числа буровых установок в Соединенных Штатах Америки за прошлую неделю. Так, по данным Baker Hughes, до 13-го апреля, число буровых установок в США выросло на пять штук, или на 0,5%, до 1008 единиц.

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