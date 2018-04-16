|Гимнастка собрала миллион просмотров выступлением под Майкла Джексона (видео)
|16.04.2018 15:15
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Американская гимнастка Кейтлин Охаси продемонстрировала высочайшее мастерство и артистизм, выступив с зажигательным номером под сопровождение Майкла Джексона.
Спортсменка исполнила номер под хит короля поп-музыки, получив не только максимальное количество баллов от жюри, но и всемирную известность, передает со ссылкой на .
Видео, где Кейтлин показывает чудеса акробатики стало вирусным и разошлось в интернете миллионным тиражем.
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