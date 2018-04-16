Американская гимнастка Кейтлин Охаси продемонстрировала высочайшее мастерство и артистизм, выступив с зажигательным номером под сопровождение Майкла Джексона.

Спортсменка исполнила номер под хит короля поп-музыки, получив не только максимальное количество баллов от жюри, но и всемирную известность, передает со ссылкой на .

Видео, где Кейтлин показывает чудеса акробатики стало вирусным и разошлось в интернете миллионным тиражем.















Сводка.нет - Новости Украины и Мира