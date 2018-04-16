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Гимнастка собрала миллион просмотров выступлением под Майкла Джексона (видео)
16.04.2018 15:15
Гимнастка собрала миллион просмотров выступлением под Майкла Джексона (видео) По теме:

Американская гимнастка Кейтлин Охаси продемонстрировала высочайшее мастерство и артистизм, выступив с зажигательным номером под сопровождение Майкла Джексона.

Спортсменка исполнила номер под хит короля поп-музыки, получив не только максимальное количество баллов от жюри, но и всемирную известность, передает  со ссылкой на .

Видео, где Кейтлин показывает чудеса акробатики стало вирусным и разошлось в интернете миллионным тиражем.

 







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