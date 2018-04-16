|Дуров прокомментировал начало блокировки Telegram
|16.04.2018 15:16
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Telegram продолжит отстаивать право россиян на тайну переписки. Об этом сообщает со ссылкой на заявление создателя и владелеца мессенджера Павела Дурова, которое передает РИА Новости.
Дуров ожидает, что в текущей ситуации часть личных данных россиян перейдет в контролируемые из США мессенджеры WhatsApp и Facebook, в связи с чем, по мнению Дурова, национальная безопасность России снизится.
"Сегодня утром власти России начали блокировать Telegram, следовательно на некоторых операторах связи сервис может работать нестабильно…. Мы считаем решение о блокировке антиконституционным и продолжим отстаивать право на тайну переписки россиян", — написал он.
В свою очередь эксперты с кибербезопасности утверждают, что пока Telegram заблокировали не все операторы связи.
В Кремле призывают "не играть в прятки и догонялки" в связи с блокировкой мессенджера Telegram. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает со ссылкой на ТАСС.
Как сообщал , Роскомнадзор передал российским провайдерам адреса Telegram для блокировки.
Дуров посоветовал не удалять и не устанавливать заново Telegram при возникновении проблем с соединением и загружать обновления для приложения.
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