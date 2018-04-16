Оперная певица Мария Максакова исполнила роль Оксаны в опере Семена Гулака-Артемовского "Запорожец за Дунаем". Максакова выступила в Национальной опере Украины Фото: Максим Олегович Тимошенко / Facebook Она исполнила роль Оксаны в опере Семена Гулака-Артемовского "Запорожец за Дунаем"."Продолжительные овации зала подтверждают, что с этой ролью она справилась блестяще! А маленький Иван, которого в этот день поздравляли с днем рождения, впервые увидев маму в новом образе, сразу даже ее не узнал!" – отметил Тимошенко.Он добавил, что 14 апреля исполнилось 155 лет со дня первой премьеры оперы "Запорожец за Дунаем". Впервые ее показали на сцене Мариинского театра в Санкт-Перербурге."Символично, что сегодня Мария Максакова, которая была солисткой Мариинского театра, выступает через 155 лет с этой же оперой на сцене Национальной оперы Украины", – подчеркнул Тимошенко. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1678164265554666&id=100000833262945 Максакова рассказывала в комментарии ТСН, что готовилась к роли около полугода, так как, кроме изучения партий, должна была избавиться от русского акцента. Она отметила, что оперная певица Мария Стефюк, которая с ней работала, переделала ее голос в лучшую сторону."С тех пор, как я занимаюсь с Марией Юрьевной, я уже дебютировала в партии Дездемоны в Харьковской опере. И вообще я просто перешла в другой регистр, теперь пою другие партии. Вообще, новая жизнь началась", – добавила Максакова.Максакова – депутат Госдумы РФ VI созыва (2011–2016 годы), в прошлом – солистка Мариинского театра. В конце 2016 года с супругом, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым переехала в Украину. 23 марта 2017-го Вороненкова застрелили в центре Киева. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки максакова что опере тимошенко мария Теги: культура