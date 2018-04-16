|Максакова дебютировала в Национальной опере Украины
|16.04.2018 15:16
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Максакова рассказывала в комментарии ТСН, что готовилась к роли около полугода, так как, кроме изучения партий, должна была избавиться от русского акцента. Она отметила, что оперная певица Мария Стефюк, которая с ней работала, переделала ее голос в лучшую сторону."С тех пор, как я занимаюсь с Марией Юрьевной, я уже дебютировала в партии Дездемоны в Харьковской опере. И вообще я просто перешла в другой регистр, теперь пою другие партии. Вообще, новая жизнь началась", – добавила Максакова.Максакова – депутат Госдумы РФ VI созыва (2011–2016 годы), в прошлом – солистка Мариинского театра. В конце 2016 года с супругом, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым переехала в Украину. 23 марта 2017-го Вороненкова застрелили в центре Киева.
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