Ведомством сейчас руководит Максим Грищук

"Назар Иванович Холодницкий был у меня ... Он принял решение уйти на время в отпуск, при этом гарантируя, что напишет свои объяснения, или даст их устно, то есть будет сотрудничать с Квалификационной дисциплинарной комиссией прокуроров" , - сказал генпрокурор Юрий Луценко на брифинга, передает "Интерфакс-Украина" .

По словам генпрокурора, в настоящее время САП руководит сейчас первый заместитель ХОЛОДНИЦЬКИЙ Максим Грищук.

"Но здесь есть одна очень специфическая ситуация: дело в том, что господин Холодницкий объединяет в себе две ипостаси. Он руководитель САП, и в этой ипостаси он может замещать его первый заместитель Грищук, но он [Холодницкий] еще и заместитель генпрокурора, и в этой ипостаси ни один из его подчиненных быть не может ... Исполнять обязанности заместителя генпрокурора может только другой заместитель по распределению обязанностей, но закон о Антикоррупционное бюро и САП категорически замещает любому из моих коллег вмешиваться, а тем более давать указания НАБУ " , - пояснил он.

Вместе с тем, генпрокурор добавил, что определенную часть функций Холодницкая временно может выполнять генеральный прокурор.

"Это очень маленькие функции, например, подписи за подозрений относительно отдельной категории подозреваемых" , - рассказал Луценко.

Он пояснил, что будет подписывать изменения в составе группы прокуроров на время отпуска ХОЛОДНИЦЬКИЙ.

"Но есть масса функций, которые при отсутствии руководителя САП не могу выполнять даже я, согласно закону - мне это императивно запрещено - и следовательно ситуация довольно сложная для анализа. Но давайте дождемся решения КДКП" , - сказал генпрокурор.

Луценко также высказал мнение, что необходимо на законодательном уровне решить вопрос передачи функций руководителя САП на время его отсутствия, которые нельзя ни на кого положить.

Кроме того, Луценко заявил, что в записях, сделанных в кабинете ХОЛОДНИЦЬКИЙ, нет оснований для привлечения его к уголовной ответственности, однако представляется дисциплинарное нарушение.

"И анализировали [пленки] как руководитель НАБУ господин Сытник, так и я как руководитель Генпрокуратуры ... И он, и я пришли к выводу, что они явно свидетельствуют о дисциплинарном нарушении, и сразу скажу, что никаких взяток, которые требовал, или получил Холодницкий, там не зафиксировано. И следовательно никакого уголовного преследования в данный момент я не вижу " , - сказал Луценко.