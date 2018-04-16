Знаменитая модель plus-size Эшли Грэхем показала свои формы, снявшись в откровенном полосатом купальнике. Соответствующее фото обнародовано на ее официальной странице в социальной стеи Instagram.

В течение последнего времени модель добавила еще несколько сантиметров, однако это нисколько не мешает ей позировать на пляже в бикини.

На нынешнем снимке Грэхем позирует, стоя на коленях на пляже. Она выбрала полосатый бело-красный купальник для морского снимка.

Кроме того, на фотографии видно, что модель надела закрытый топ на тонких бретелях, а также дополнила его узкими бикини.

Как сообщал svodka.net ранее, известная модель размера plus-size Эшли Грэм предстала в очень откровенном образе в видеоролике для Sports Illustrated.

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