|Путин не хочет встречаться с Трампом?
|16.04.2018 15:21
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По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в данный момент США и Россия не ведут обсуждений относительно возможности встречи российского президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом
Об этом сообщает РИА «Новости».
«В настоящий момент никакого обсуждения возможной встречи президентов, о чем они говорили в ходе своего недавнего разговора, не ведется», — сказал Песков.
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