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Путин не хочет встречаться с Трампом?
16.04.2018 15:21

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в данный момент США и Россия не ведут обсуждений относительно возможности встречи российского президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом

 

Об этом сообщает РИА «Новости».

«В настоящий момент никакого обсуждения возможной встречи президентов, о чем они говорили в ходе своего недавнего разговора, не ведется», — сказал Песков.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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