По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в данный момент США и Россия не ведут обсуждений относительно возможности встречи российского президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом

Об этом сообщает РИА «Новости».

«В настоящий момент никакого обсуждения возможной встречи президентов, о чем они говорили в ходе своего недавнего разговора, не ведется», — сказал Песков.

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