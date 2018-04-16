Министерство инфраструктуры согласовало повышение тарифов для "Укрпочты" на прием и доставку периодических печатных изданий. Об этом сообщила пресс-служба "", передает .

Повышение пройдет в два этапа. С 1 июля тарифы в среднем вырастут на 24,7%. Еще на 19,2% в сравнении с первым этапом вырастут тарифы с 1 января 2019 года.

"Это должно обеспечить минимальную рентабельность предоставления услуг, так как в 2017 году госпредприятия продолжали предоставлять услуги по доставке и приему газет и журналов ниже себестоимости, что отрицательно сказывается на финансовом положении "Укрпочты" и "Пресса" и приводит к убыткам", – объяснило госпредприятие принятие решения.

При этом в "Укрпочте" уверяют: для тех, кто оформил подписку на весь 2018 год заранее, стоимость останется прежней.

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