Что есть холодными днями, чтобы согреться и при этом не набрать вес?

Горячие супы

Горячий суп – лучший выбор холодного времени года. Зачастую супы готовятся с добавлением углеводных богатых клетчаткой овощей и мясного бульона, что делает их сытными. Диетологи рекомендуют есть суп не в обед, а на ужин, чтобы тепло в теле сохранялось на протяжении всей ночи.

Конечно, если вы не хотите поправиться, то суп должен быть не жирным. Идеально - легкий овощной суп.

Цельнозерновые продукты

Цельнозерновой хлеб, а также всевозможные гарниры дают большой запас энергии, которая служит топливом в холодный день. В цельных зернах содержится витамин В и магний, которые помогают внутренним органам плавно регулировать уровень тепла и не расходовать его без надобности.

Имбирь

Имбирь дает согревающий эффект за счет того, что стимулирует все ткани пищеварительной системы, заставляя ее работать интенсивнее. Имбирь повышает иммунитет. Его можно использовать как в десертных блюдах, так и в супах, и в горячих напитках.

Неострые специи

Острые приправы, конечно, стимулируют увеличение тепла за счет повышения притока крови к органам и тканям только организма, но действие их слишком быстрое. Тепло так же быстро выделяется с потом. А вот такие специи, как корица, тмин, паприка, мускатный орех и душистый перец увеличивают обмен веществ и выделяют тепло постепенно.

Кокосовое масло

Любые жирные продукты повышают выделение тепла, но также провоцируют увеличение веса. Кокосовое масло не даст такого эффекта, и полезно как для приема внутрь, так и в качестве увлажняющего крема для только тела, который будет удерживать тепло.

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