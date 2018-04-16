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Коми заявил, что Кремль может располагать компроматом на Трампа
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16.04.2018 15:25
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Экс-глава ФБР Джеймс Коми сообщил, что президент США Дональд Трамп
может помешать расследованию вмешательства России в американские
выборы в 2016 году. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Коми заявил, что никогда не думал, что сможет говорить
подобное о президенте Соединенных Штатов Фото: ЕРА Отвечая на
вопрос, "есть ли что-то у россиян на Дональда Трампа?", Коми
сказал: "Я думаю, что это возможно".Он добавил, что никогда не
думал, что сможет говорить подобное о президенте Соединенных
Штатов, "но это вероятно".Коми также добавил, что Трамп может
помешать расследованию США о вмешательстве РФ в американские
выборы.Экс-руководитель ФБР также сообщил, что Россия преследовала
три цели при вмешательстве в выборы в США в 2016 году: очернить
американскую демократию, навредить тогдашнему кандидату от
Демократической партии Хиллари Клинтон и привести к власти в США
республиканца Трампа.В октябре 2016 года власти США официально
обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а
также во вмешательстве в процесс президентских выборов в
стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".В
опубликованном докладе ЦРУ говорится, что президент России Владимир
Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в
выборы в США.11 ноября 2017 года президент США после встречи с
Путиным заявил, что верит его заверениям о том, что Россия не
вмешивалась в американские выборы.Коми был уволен Трампом с
должности директора ФБР 9 мая 2017 года. Это произошло
через несколько дней после того, как он дал показания в Сенате по
поводу хода расследования дела о возможном вмешательстве
России в президентские выборы в США.В июне Коми заявил,
что записывал разговоры с президентом для своей
защиты. После этого Трамп обвинил экс-главу ФБР в утечке
секретной информации.
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