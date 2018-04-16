Экс-глава ФБР Джеймс Коми сообщил, что президент США Дональд Трамп может помешать расследованию вмешательства России в американские выборы в 2016 году. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Коми заявил, что никогда не думал, что сможет говорить подобное о президенте Соединенных Штатов Фото: ЕРА Отвечая на вопрос, "есть ли что-то у россиян на Дональда Трампа?", Коми сказал: "Я думаю, что это возможно".Он добавил, что никогда не думал, что сможет говорить подобное о президенте Соединенных Штатов, "но это вероятно".Коми также добавил, что Трамп может помешать расследованию США о вмешательстве РФ в американские выборы.Экс-руководитель ФБР также сообщил, что Россия преследовала три цели при вмешательстве в выборы в США в 2016 году: очернить американскую демократию, навредить тогдашнему кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон и привести к власти в США республиканца Трампа.В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".В опубликованном докладе ЦРУ говорится, что президент России Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.11 ноября 2017 года президент США после встречи с Путиным заявил, что верит его заверениям о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы.Коми был уволен Трампом с должности директора ФБР 9 мая 2017 года. Это произошло через несколько дней после того, как он дал показания в Сенате по поводу хода расследования дела о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США.В июне Коми заявил, что записывал разговоры с президентом для своей защиты. После этого Трамп обвинил экс-главу ФБР в утечке секретной информации. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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